- Anamaria Prodan (47 de ani) a dezvaluit motivul din spatele absenței lui Gigi Becali (62) din spațiul public. Finanțatorul de la FCSB a evitat aparițiile in mass-media in ultimele doua luni. Potrivit impresarei, latifundiarul s-ar fi saturat de scandaluri. Atat de mult, incat la televizor mai privește…

- FCSB și Hermannstadt inchid azi, de la 21:00, etapa a 8-a din Liga I. Roș-albaștrii au șansa sa se apropie la doar trei puncte de liderul Craiova și s-o egaleze pe CFR Cluj. Totuși, meciul cu ”prietenii” de la Sibiu nu va fi deloc unul ușor pentru trupa lui Toni Petrea. Relația buna pe care Gigi Becali…

- Dennis Man (22 de ani) este in cea mai buna forma a carierei, iar impresarul Anamaria Prodan este sigura ca-l va transfera de la FCSB pe o suma impresionanta. Dupa ce a ratat transferul la Norwich, Dennis Man a impresionat in startul sezonului, avand 10 goluri produse in primele 7 etape ale Ligii 1.…

- Catalin Firu, un șofer roman de TIR, a salvat viața unui camionagiu lituanian, pe o șosea din Franța. Colegul sau strain a adormit la volan și s-a rasturnat cu autotrenul pe marginea drumului. Viteza de reacție a romanului i-a salvat viața. Eroi in spatele volanului. Gestul romanului a salvat viața…

- Jet Li a fost erou in nenumarate filme, precum''Arma Mortala 4''(1998), ''Hero'' (2002), ''Dresat pentru a ucide''(2005) sau ''Eroi de Sacrificiu''(2010). Dar actorul a devenit erou și in viața reala.

- Pentru a putea disputa meciul cu Slovan Liberec, FCSB a luat doi jucatori de la Hermannstadt. Clubul din urma a trimis doi jucatori la echipa lui Gigi Becali, iar Ousmane Viera a fost și el aproape sa ajunga in lot pentru partida de joi seara, din turul 3 preliminar al Europa League. Din nefericire,…

- Dennis Man este unul dintre cei mai curtați jucatori de la FCSB. iar forma buna prin care trece a readus in discuție un posibil transfer. Atacantul a marcat doua hat-trickuri in ultimele doua partide, cu Backa Topola și FC Argeș. Dar echipa care vrea sa il achiziționeze va fi nevoita sa faca un efort…

- Mama lui Gigi Becali a fost infectata cu coronavirus! Patronul FCSB ar fi confirmat chiar el faptul ca mama lui s-a imbolnavit cu COVID-19. Mai mult, in urma aflarii veștii, latifundiarul a dat fuga sa se testeze și el - și nu doar o singura data.