- Un caine Rottweiler și-a salvat stapanul dintr-o situație periculoasa dupa ce a simțit ca unul dintre cei mai veninoși șerpi din lume se ascundea in spatele canapelei barbatului, scrie Newsweek.

- Pe 26 februarie, prin intermediul unei rețele de socializare, șeful Postului de Poliție Hulubești din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița a fost sesizat de catre o tanara, de 20 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca se afla pe teritoriul Italiei, fiind sechestrata și obligata…

- Magnatul rus al petrolului Viatcheslav Rovneiko, in varsta de 59 de ani, a fost „gasit inconștient” miercuri, 22 februarie, in jurul orei 23.00, la vila lui din Odințovo, cartier moscovit de lux, dar „nu au fost gasite pe corpul sau semne de moarte violen

- Pilotul unui avion de lupta britanic, care s-a prabușit de pe un portavion al Royal Navy, a povestit cum a reușit sa-și salveze viața in ultimul moment. Pilotul cunoscut sub numele de Hux a avut la dispoziție doar cateva secunde pentru a se ejecta din aeronava F-35, in valoare de 100 de milioane de…

- Cainele salvator Proteo, care facea parte din echipele mexicane de interventiie prezente in Turcia dupa cutremurele devastatoare de luni, a murit in timp ce incerca sa salveze o viata, relateaza site-ul turc sondakika.com, citat de News.ro. Proteo a salvat doi oameni in Turcia. In timp ce incerca sa…

- Hot sa fii, noroc sa ai. Mamut Saban a reusit sa patrunda prin efractie in 2 locuinte din Medgidia, iar dintr-una, s-a ales cu un card bancar care avea pe spate si PIN-ul. Pentru a duce treaba la bun sfarsit, acesta a rugat o fata, pe motiv ca el nu stie sa citeasca, sa il ajute sa scoata bani de pe…

- Iluziile optice raman, in continuare, printre testele de inteligenta preferate de multi dintre noi. Trebuie sa recunoastem ca ne dau putine batai de cap, insa, acest lucru face ca iluziile sa devina si mai interesante. Ne place si modul in care iluziile optice ne pacalesc mintea si mai mult decat atat,…