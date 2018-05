Stiri pe aceeasi tema

- „In momentul de fata chiar nu tin dieta. Mi-as dori, dar nu pot. Dar recunosc ca de ceva timp incerc sa mananc sanatos. A fost o perioada foarte lunga din ianuarie pana in luna iunie, in care am fost foarte stricta cu ce am mancat. Nu mancam deloc zahar, nici macar din fructe. A fost foarte greu.…

- Rowdy Burton, in varsta de 30 de ani, s-a nascut cu o boala rara numita “Sacral Agenesis” care a facut ca picioarele lui sa nu se dezvolte deloc la nastere. La trei ani, medicii au decis sa i le amputeze definitiv.

- Cum a reușit Anda Adam sa slabeasca dupa naștere. Artista a dezvaluit secretul ei, in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Vedeta a venit insoțita de fetița ei. “Am reinceput sala dupa operatie, pot sa lucrez la aparate. La 6 luni dupa nastere mi-am recapatat silueta. Cardio fac chiar in fiecare zi,…

- Oana Lis anunta cu mare voiosie in urma cu ceva timp ca vrea sa slabeasca. Ba chiar le spunea fanilor si de o dieta inedita prin care nu isi refuza nimic. Oana Lis spunea ca mananca dimineata absolut tot ce isi doreste pentru ca restul zilei sa nu mai consume nimic, iar in acest mod, spunea ea, va slabi…

- Invitata la matinalul DigiFM, Sore a vorbit despre dieta prin care a reușit sa slabeasca 30 de kilograme dupa sarcina. Artista avea 86 de kilograme dupa ce a nascut și a reușit sa ajunga, in șase luni, la greutatea ei normala, de 56 de kilograme. ”Nu am ținut vreo dieta minune. Am renunțat la carne…

- Totul a pornit in urma cu aproximativ un an, cand femeia a plecat din locuinta comuna, iar sotul a aflat de pe reteaua de socializare ca aceasta ar fi plecat in strainatate cu un alt barbat. Femeia care isi parasise domiciliul conjugal a postat pe Facebook fotografii impreuna cu cel cu care plecase…

- Reșițenii au jucat pana in acest moment patru amicale și nu au reușit sa inscrie, acest lucru fiind unul dintre aspectele negative ale echipei pe care Oprița trebuie sa le rezolve pana la inceperea meciurilor oficiale. „La acest joc m-a nemulțumit rezultatul, deoarece consider ca am…

- Intr-o vreme, Majda avea forme pline si-si dorea sa slabeasca. Iata cum a dat jos kilogramele in plus. A devenit cunoscuta datorita emisiunii „Al 9-lea cer” de la Acasa si apoi a jucat in telenovelele „Inima de tigan” si „Regina”, la acelasi post de televiziune. Insa, dupa acest rol, actrita Majda Aboulumosha…