- Pandemia de coronavirus si-a lasat amprenta pe mai multe dintre sectoarele de business, dar mai ales pe piata muncii. In timp ce o mare parte dintre romani sunt someri, probabil esti descurajat de la a cere o marire de salariu la jobul actual. Trebuie sa tii cont, insa, de cateva aspecte importante…

- Jumatate din toate sarcinile de lucru vor fi gestionate de masini automate pana in 2025, arata un raport al Forumului Economic Mondial, care prognozeaza ca aceste schimbari sunt accelerate de pandemie și ca vor agrava inegalitatea.

- Vergil Chitac, candidatul PNL la Primaria Constanta, a reusit impreuna cu sotia sa, Simona, de care a divortat in secret si cu care s-a recasatorit si mai in secret, sa faca averi din tranzactii imobiliare.

- Ștefan Banica Jr. este cu desavarșire un tata modern! Celebrul cantareț a renunțat pentru cateva clipe la microfon și s-a transformat in „regele șoselelor” pentru comorile sufletului sau, copiii lui. Marele artist a facut senzație pe strazile din Capitala, totul pentru ca sa-și rasfețe cea mai de preț…

- Este o solista cunoscuta și apreciata in intreaga lume. Kylie Minogue nu a facut, insa, avere doar din concertele sale. Are o frumusețe radianta, așa ca artista a profitat din plin, pentru a-și vinde imaginea și numele.

- Adolescentul care in urma cu doi ani a ars de viu un barbat de 61 de ani chiar la locul sau de munca, o fabrica de prelucrare a lemnului din Coșbuc a fost trimis in judecata, pentru omor calificat. Ce risca : La inceputul lunii august, in anul 2018, un barbat de 61 de ani disparea fara urma chiar de…