- Bulgaria a atras, in ultimele doua luni, 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, deoarece este cea mai permisiva destinatie pentru turistii romani, reiese dintr-o analiza realizata de agentia de turism Travel Planner, care arata ca numai in ultimele doua luni, au existat…

- Turistii romani pot calatori din nou in Turcia fara a intra in izolare la intoarcere, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Din 15 august, tour-operatorii reiau cursele charter pentru Antalya, iar in Turcia testele aleatorii…

- Preturile in cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre din Romania, Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de 5 stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15 euro/noapte…

- Turismul reprezinta peste 10% din PIB-ul Uniunii Europene si circa 12% din locurile de munca. La nivel mondial, tarile Uniunii Europene se afla pe primul loc ca destinatii turistice, cu peste 40% din piata si 562 milioane de sosiri internationale, cu noua ani consecutivi de crestere sustinuta, conform…