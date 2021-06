Stiri pe aceeasi tema

- Canicula a dat mari batai de cap celor care au ieșit astazi din casa la orele pranzului. In acest context, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a facut o noua vizita in zonele in care se desfașoara lucrari de reabilitare și in intersecțiile intens circulate din Sectorul 5. Edilul și echipa…

- Tratamentele impotriva țanțarilor și capușelor au loc in tot Bucureștiul, incepand de la periferie spre centru, inca de luni seara, a anunțat primarul general Nicușor Dan, marți, 8 iunie, pe Facebook. „Ieri seara au inceput operațiunile de dezinsecție și deratizare in Capitala. Aceste tratamente se…

- Deputatul PSD Daniel Florea, fost primar al Sectorului 5 din Capitala, a fost sanctionat de Facebook dupa ce l-a atacat pe primarul general Nicusor Dan. Florea nu mai poate promova nicio postare de pe 21 mai, cand a afirmat ca parul netuns al lui Nicusor Dan este singura dovada ca "produce si capul…

- CHIȘINAU, 17 mai – Sputnik. In cadrul ședinței serviciilor municipale ale Primariei Chișinau, primarul Ion Ceban a transmis un mesaj dur agenților economici. © Photo : Facebook / Iv CebanFoto: Cand va fi data in folosința strada Ion Creanga din Capitala - ce spune Ceban"Daca agenții economici…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, anunța ca și pe parcursul zilei de astazi polițiștii, dar și toate serviciile speciale se afla la datorie pentru buna desfașurare a celei de-a doua zi a Paștelui Blajinilor. Edilul-șef al Capitalei, Ion Ceban, a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii cu…

- "Construcțiile ilegale de la stația de metrou Gara de Nord, demolate" Foto: www.facebook.com/clotildearmand.ro. "Construcțiile ilegale de la stația de metrou Gara de Nord au fost demolate", a anunțat în aceasta dimineața primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand.…

- Diana Șoșoaca il acuza pe Cristian Popescu Piedone ca a blocat ieșirile din Sectorul 5 pentru ca oamenii sa nu ajunga la proteste. Edilul respinge acuzațiile, pe care le catalogheaza ca fiind „aberante”, și spune ca Șoșoaca este in eroare. „Cei din Sectorul 5 și-au luat foarte mari amenzi.…