Stiri pe aceeasi tema

- Diana Bulimar și Larisa Iordache, fostele concurente de la America Express - Drumul Aurului, au venit in ediția 11 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 18 aprilie 2023 pentru a-i face o surpriza lui chef Catalin Scarlatescu.

- Aseara, la Chefi la cuțite, ocupantul celui de-al patrulea banc de lucru, Chef Marian Cernat, a caștigat jocul jurizat de Mirela Retegan, imbogațind astfel seiful cu o amuleta foarte importanta. In seara aceasta, degustatorul de la amuleta este Liviu Varc

- In cel de-al patrulea episod de la Chefi la cuțite, sezonul 11, și-au facut apariția in platou Melinda și Puya. Cei doi au decis sa gateasca chifteluțe marinate cu piure, iar jurații au fost profund impresionați de preparat, astfel ca cei doi au primit cele trei cuțite. Aceștia și-au adus aminte de…

- Puya și Melinda, concurenții de la America Express, au facut show total in bucataria Chefi la cuțite. Cei doi au venit sa le faca o surpriza juraților, in mod special lui chef Catalin Scarlatescu, in ediția 4 din sezonul 11 al show-ului culinar de pe 3 aprilie 2023.

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite, au veni Jean Gavril și fratele sau, Dinu. Cei doi au gatit un preparat pe care l-au gustat in aventura lor pe Drumul Aurului, gandindu-se ca poate Catalin Scarlatescu iși va da seama cine este in spate.

- In ediția a doua din sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite Jean Gavril și Dinu, fratele sau, au facut show in bucatarie. Cei doi foști concurenți de la America Express i-au pregatit lui Catalin Scarlatescu o surpriza de proporții.

- In ediția 40 a emisiunii America Express de la Antena 1, echipa formata din Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru a fost eliminata. La scurt timp dupa ce au parasit Drumul Aurului, indragitul jurat de la Chefi la cuțite a publicat un mesaj la care fanii au reacționat imediat.

- Catalin Scarlatescu este unul dintre cei mai apreciați chefi de la noi. Concurentul de la America Express: Drumul Aurului și juratul de la Chefi la Cuțite are și propriul restaurant. Iata ce preț au garniturile preparate de acesta și angajații lui.