- Astazi este o zi extrem de importanta pentru Giovana și Sese, caștigatorii emisiunii Mireasa, sezonul 5. Cei doi nu doar ca se bucura de marele premiu de 40.000 de euro, ci au mai multe motive de bucurie, asta fiindca concurent iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Iata cum au petrecut, dar și ce…

- Iata ca emisiunea Mireasa sezonul 5 a ajuns la final, insa nu a fost o finala ca oricare alta, ci o finala plina de lacrimi de fericire, emoții și implinire sufleteasca. Pentru concurenți a fost o zi mare, ziua in care și-au unit destinele. Ei bine, Giovana și Sese sunt caștigatorii acestui sezon. Iata…

- Perneș a fost deranjat de afirmațiile facute de Lucy in privința relației cu Sabrina. Concurentul a avut o reacție total neașteptata in urma intervenției telefonice din partea fostei concurente a sezonului 5 din Mireasa.

- Giovana și Ion Șaluescu au avut parte de cateva replici dure in platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, dupa ce concurenta a explicat motivul pentru care mai pastreaza pozele cu conținut explicit in telefonul sau. De asemenea, tanara a dezvaluit ce relație avea cu barbatul alaturi de care Sese…

- Perneș a avut parte de o accidentare dureroare in casa Mireasa dupa ce a dat prea tare cu pumnii in sacul de box. Concurentul a fost transportat la spital pentru a primi ingrijiri medicale, insa reacția indiferenta a Sabrinei a luat prin surprindere pe toata lumea. Iata cum iși explica tanara atitudinea.

- Giovana și Sese s-au certat pe terasa, dupa ce fata a facut o remarca care l-a deranjat pe logodnicul ei. Concurentul de la Mireasa sezon 5 a avut o reacție neașteptata atunci cand fata a spus ca se vor desparți daca nu vor gasi rezolvare la problemele lor.

- Sese și Giovana se confrunta cu noi probleme in cuplu. Concurentul și-a exprimat supararea in privința tatuajului pe care iubita sa il are cu inițiala unui fost iubit. Iata ce discuție aprinsa au avut cei doi.

- Certurile dese cu Alina l-au facut pe Valentin sa-și iasa din minți. Dupa ce ieri in emisia live Simona Gherghe i-a spus ca va primi avertisment pentru ca a ieșit pe poarta in timpului unui joc cu Alina, concurentul nu a ținut cont de vorbele spuse.