Nicușor Dan a raspuns in direct la intrebarea „V-ați certat cu frizerul?” in cadrul unei conferințe de presa. In ultima perioada, la toate postarile pe care primarul general al Capitalei le-a publicat de pagina sa personala de Facebook, internauții s-au legat de parul crescut și oarecum neingrijit al edilului, așa ca un jurnalist a decis ca este nevoie sa faca lumina in acest caz. Iata care a fost raspunsul edilului!