- Jucatorul italian de tenis Jannik Sinner (4 ATP, favorit nr. 4) a castigat duminica trofeul la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce l-a invins in finala, in cinci seturi, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, pe rusul Daniil Medvedev (3 ATP, favorit nr. 3).

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, campionul en titre de la Australian Open, a fost eliminat in semifinalele turneului de Mare Slem de la antipozi, fiind invins in patru seturi, 6-1, 6-2, 6-7 (6/8), 6-3, de italianul Jannik Sinner, intr-o partida disputata vineri la Melbourne.

- Doar patru jucatori au ramas in cursa pentru trofeul de la Australian Open 2024, competiția de la Melbourne ajungand in faza semifinalelor. Jannik Sinner va incerca sa puna capat seriei incredibile de victorii a lui Novak Djokovic, in timp ce Daniil Medvedev se va duela cu Alexander Zverev.

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, locul 3 mondial, s-a calificat miercuri in semifinale la Australian Open invingandu-l pe polonezul Hubert Hurkacz, locul 9 mondial, in cinci seturi, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4, dupa ceva mai putin de patru ore de joc, informeaza AFP. Medvedev, dublu finalist la Melbourne…