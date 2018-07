Cum a pierdut Facebook 125 de miliarde de dolari intr-o zi Actiunile Facebook au scazut joi cu 20% la Bursa de la New York dupa ce compania a raportat o incetinire a cresterii veniturilor, pe fondul scandalului Cambridge Analytica.



Rezultatele Facebook au fost in linie cu estimarile analistilor dar inrautatirea perspectivei a provocat turbulente pe bursa, informeaza Deutsche Welle.



In trimestrul doi din 2018, profitul companiei a crescut cu 31%, la 5,1 miliarde de dolari (4,36 miliarde de euro), in timp ce veniturile au inregistrat un avans de 42%, la 13,2 miliarde de dolari, usor sub estimari.



Cresterea numarului de noi…

Sursa articol si foto: business24.ro

