Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul actor Christopher Plummer, a carui cariera s-a intins pe șapte decenii și a jucat in ”Sunetul muzicii”, a murit la 91 de ani. Familia a confirmat vestea, spunand ca s-a stins la casa sa din Connecticut, iar in ultimele clipe, cea care i-a fost soție 53 de ani, Elain Taylor, a fost langa el,…

- Un barbat de 55 de ani, din Hunedoara, a murit in fata unei terase din zona Pietei Obor din localitate, la scurt timp dupa ce ar fi consumat acolo mici, potrivit unui localnic care a stat la aceeasi masa cu el. Conform adevarul.ro, martorul a relatat ca hunedoreanul s-ar fi inecat cu produse alimentare,…

- Imagini infioratoare au fost surprinse ieri pe bulevardul București din municipiul Baia Mare. Un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani a cazut ca secerat in timp ce circula pe trotuar in zona stației de autobuz de la Pietrosul. Baimarenii aflați in zona au crezut ca a alunecat pe zapada proaspat…

- Dupa ce celebrul actor Bogdan Stanoevici a murit la varsta de 62 de ani, la Spitalul Pantelimon, colegul sau de breasla Victor Rebengiuc, lipsit de empatie, a declarat ca actorul a murit de COVID-19, nu de infecțiile din spital. Victor Rebengiuc, mesaj jenant dupa moartea lui Bogdan Stanoevici Actorul…

- Pictorul clujean Viorel Nimigeanu, 70 de ani, unul din marii artisti plastici ai Romaniei, a murit marti in urma infectiei cu periculosul virus Sars-Cov-2 care dezvolta boala Covid19.Nimigeanu era intubat de 7 zile la terapie intensiva la un spital din Bucuresti, relateaza clujulcultural.ro.Pictorul…

- Criza sanitara a afectat afacerile producatorilor botoșaneni, iar lupta pentru a supraviețui pe piața și pentru a ajunge in casele consumatorilor cu produse gustoase și de calitate a fost una istovitoare de multe ori.

- Diego Maradona a murit miercuri, 25 noiembrie 2020, la doar 60 de ani. Dalma, una dintre fiicele sale, a scris un mesaj emoționant pe contul de Instagram. Maradona, considerat de mulți cel mai mare fotbalist din istorie, a murit din cauza unui stop cardiorespirator. Argentinianul se afla la locuința…

- Alexandru Oltean, un barbat decedat in urma cu aproximativ 9 ani, a primit la ultima adresa de domiciliu o invitație de a se prezenta la Serviciul de Asistența Sociala a Persoanelor Varstnice pentru a ridica un card, in baza caruia sa beneficieze de anumite ajutoare. Nu numai ca barbatul e mort de atata…