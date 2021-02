Cum a luat fața Parisului orașul Sibiu Sibiul se afla pe locul 5 in topul Asociației European Best Destinations, clasament ce a fost realizat in urma unui vot desfașurat online. Este al doilea an in care Sibiu ajunge in acest top. Anul trecut se clasa pe locul 6. Sute de mii de internauți din 190 de țari au votat online orașul preferat, in perioada 20 ianuarie – 10 februarie, pe site-ul asociației. Potrivit clasamentului final, Sibiul se afla pe locul al cincilea, dupa Braga (Portugalia), Roma (Italia), Cavtat (Croatia) si Florenta (Italia). Orașul din Transilvania este urmat pe locul 6 de Paris iar top 10 este incheiat de Insulele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

