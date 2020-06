Stiri pe aceeasi tema

- Criza sanitara provocata de pandemia de coronavirus a influentat major activitatea agentiilor de presa din Europa in ceea ce priveste procedurile de lucru, dupa cum au declarat directorii unora dintre aceste institutii media in interviuri publicate luni pe site-ul Aliantei Europene a Agentiilor de Presa…

- Reprezentanții MAE au spus ca numarul romanilor infectați este in curs de verificare, potrivit Digi24. Citește și: Muncitori sezonieri romani, umiliți pe plantatiile din Germania. Autoritatile romane trimit o aeronava pentru a-i aduce in tara Conform presei germane, ar fi vorba despre…

- Producatorul de automobile Dacia Renault cauta cat mai multe componente fabricate in Romania pentru a fi folosite la fabricarea automobilelor. Directorul general al Automobile Dacia, Christophe Dridi, spune ca a invațat din criza coronavirusului ca toate produsele locale sunt mult mai accesibile și…

- Editorii de presa digitala, membri ai Biroului Roman de Audit Transmedia - BRAT au transmis o scrisoare deschisa catre industria de publicitate online, in special clienților și agențiilor, in dorința de a atrage atenția asupra unor posibile soluții care sa ajute la traversarea mai ușor a acestei…

- Activitatea comerciala a firmelor din zona euro s-a prabusit la un nivel record in luna martie din cauza masurilor de limitare a raspandirii coronavirusului, potrivit unui indicator economic larg urmarit care ofera date preliminare despre impactul Covid-19 in economie, scrie marti Financial Times,…

- Locul jurnaliștilor din Arena Naționala a fost ocupat de cei care raspund la TELVERDE, linia speciala realizata pentru intrebari legate de coronavirus, pandemia cu care se confrunta Europa in aceste saptamani. GSP.ro a intrat in posesia unei fotografii realizate in sala de presa a Arenei Naționale din…