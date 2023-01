Șofer fara permis depistta la Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea. Suspectul, retinut pentru 24 de ore

La data de 01 ianuarie a.c., in jurul orei 16:00, politistii Serviciului Rutier Tulcea, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat in trafic, pe strada Morii din localitatea… [citeste mai departe]