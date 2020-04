Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a avut, astazi, o discuție la telefon cu Rumen Radev, președintele Bulgariei. Tema centrala a fost cea a pandemiei de coronavirus și masurile luate de cele doua state pentru a depași criza. „Cei doi lideri au subliniat faptul ca Romania si Bulgaria au o relatie…

- ”Una peste alta, în decurs de 7-10 zile, am vazut cum de la creșteri pe toate segmentele de business, am ajuns pe scaderi foarte mari. Așa ca ne-am gândit la posibile soluții. Colegii care faceau transferuri de persoane, fac transferul de marfa fac livrari. Glumind, aș spune ca acum…

- S-au pus in miscare rotitele proiectului „Cresterea performantelor angajatilor prin formare continua” (cod SMIS 128516), care este in implementare in perioada 04.11.2019-04.05.2021. Confederatia patronala UGIR – Uniunea Generala a Industriasilor din Romania este interesata de provocarile legate de piata…

- In luna februarie Comisia Europeana a adoptat doua decizii care interzic Romaniei și Lituaniei sa acorde autorizații de urgența nejustificate pentru trei neonicotinoide (imidacloprid, clotianidin și tiametoxam). Intrucat s-a dovedit ca aceste substanțe le sunt daunatoare albinelor, utilizarea lor a…

- Deputatul PNL de Arges Danut Bica susține ca, dupa 1989, politicienii romani au pierdut mult timp implicandu-se in dispute pe teme nesemnificative, neglijand totodata rezolvarea unora dintre problemele esențiale pentru dezvoltarea țarii: „De mult prea mulți ani, mare parte dintre politicienii romani…

- "Mai devreme sau mai tarziu va trebui sa implementam acest lucru. In acest sens, avem un grup de lucru initiat cu Ministerul Transporturilor, dar inca suntem la nivel de discutii. Probabil in maximum doi ani de zile", a spus presedintele ANPC, intrebat cand se vor aplica prevederile Regulamentului…

- Datele Ministerului Finantelor arata ca executia bugetului general consolidat pe anul 2019 s-a incheiat cu un deficit de 48,3 miliarde lei, adica 4,6% din PIB. Executia bugetului general consolidat pe anul 2019 indica o crestere a deficitului bugetar cu 1,8 puncte procentuale in PIB fata de nivelul…

- Președintele Comisiei pentru afaceri europene, domnul Angel Tilvar, l-a primit luni, 10 februarie 2020, la Palatul Parlamentului, pe ambasadorul Irlandei in Romania, E.S. domnul Paul McGarry. La intrevedere au participat și doamna deputat Roxana Minzatu și domnul deputat Danuț Bica, membri in comisie.In…