Un barbat a fost trimis in judecata pentru tentativa de furt calificat, dupa ce a intrat intr-o casa din Sebeș, dar a fost surpins de o femeie și a ieșit in graba. In data de 24 martie 2023, dosarul a trecut de stadiul de masuri și excepții de camera preliminara, pe rolul Judecatoriei Sebeș.

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

