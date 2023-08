Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, scoate in fața lipsa de personal și dotari tehnice in cazul accidentului provocat in weekend in stațiunea 2 Mai și in urma caruia au murit doi tineri de 20 respectiv 21 de ani. Intr-o declarație de presa susținuta luni la ora 17.00, Catalin Predoiu a mai declarat:…

- Rona Hartner trece printr-o perioada foarte grea a vieții sale, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer la plamani și metastaze pe creier. Artista nu mai poate munci și a ramas fara surse de venit.Pe una dintre rețelele de socializare, Rona Hartner a facut un video, unde vorbește mai bine de o ora, despre…

- Minivacanta a inceput prost pentru mii de angajati din Ministerul de Interne! Mai multi politisti, pompieri si jandarmi din toata tara au descoperit ca au conturile goale. In zi de salariu, acestia nu si-au primit lefurile.

- Un barbat din județul Satu Mare și-a creat un cont fals, de femeie, cu ajutorul caruia l-a pacalit pe un alt barbat, tot din același județ, sa ii trimita poze in ipostaze intime. Barbatul, in varsta de 33 de ani, i-a cerut mai apoi victimei sale suma de 15.000 de euro pentru a nu trimite pozele cunoscuților…

- In ultimele 24 de ore, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 6.034 de evenimente, 4.263 fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.771 circumscrise situatiilor de urgenta. In ultimele 24 de ore, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 6.034 de evenimente,…

- La data de 18 iulie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa – Formațiunea Investigații Criminale, sub coordonarea prim procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Pucioasa, fața de un barbat de 30 de ani, a fost dispusa masura reținerii. Acesta…

- BULETIN DE PRESARetinut pentru incalcarea ordinului de protectie si amenintare Politistii Sectiei 5 Rurala Ineu cerceteaza un barbat de 37 de ani, din Bocsig, care, la data de 15 iulie a.c., ar fi incalcat ordinul de protectie emis pe numele sau, prin aceea ca s ar fi apropiat de locuinta sotiei la…

- Majorarile salariale pentru angajații din domeniile sanatații și apararii și ordinii publice, aprobate de Guvern La scurt timp dupa ce a fost oficializata majorarea salariala pentru personalul din administrație, data prin ordonanța de urgența, cei de la Ministerul Muncii au propus un alt un set de majorari…