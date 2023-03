Cum a fost la reuniunea A.S.I.A. Irina Nicolae nu a mai venit la concert! Anca, Sorana, Iana și Anemona compun formula actuala a trupei A.S.I.A. Fetele au susținut luni seara un concert la Sala Palatului. Evenimentul intens discutat in presa in ultima vreme a marcat revenirea lor pe piața muzicala romaneasca. A fost o seara plina de emoție atat pentru fetele din trupa, cat și pentru spectatorii veniți in sala pentru a asculta melodiile care le-au facut celebre. Din sala a lipsit Irina Nicolae , fosta membra a trupei, care anunțase ca și-a cumparat bilet la concert și ca va urmari evenimentul din…