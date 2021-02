Cum a fost inventat spanacul care transmite semnale prin intermediul e-mail-urilor Inginerii de la Institutul Tehnologic din Massachusetts (MIT), SUA, au transformat spanacul intr-un senzor capabil sa detecteze materiale explozive. Aceste legume cu frunze verzi sunt capabile sa transmita informațiile inapoi oamenilor de știința, fara ajutorul firelor. Cand radacinile de spanac detecteaza prezența anumitor compuși in apele subterane – aceleași gasite, de cele mai multe ori, și in explozibili – nanotuburile de carbon din frunzele legumei emit un semnal. Acest semnal este apoi citit de o camera cu infraroșu, trimițand o alerta prin e-mail oamenilor de știința, precizeaza Euronews.com… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poate ca suna a scenariu SF, dar oamenii de știința „au invațat” spanacul sa trimita e-mailuri prin care sa ne semnaleze schimbarile climatice. Aceasta planta ar putea fi folosita pentru a depista poluarea, pentru a prevedea o viitoare seceta, dar și pentru a ne avertiza in privința unor materiale explozibile

- Mulți dintre pacienții care au fost infectați cu Covid-19 acuza anumite simptome chiar și dupa vindecare. Printre acestea se numara oboseala, dificultațile de respirație sau durerile in piept. Ce se intampla in organismul acestora dupa vindecare și ce trebuie sa faca pacienții pentru a nu ramane cu…

- Poate suna a ceva dintr-un film science fiction, dar oamenii de știința au reușit sa proiecteze plante de spanac care sint capabile sa trimita e-mailuri, relateaza EuroNews. Prin nanotehnologie, inginerii de la MIT din SUA au transformat spanacul in senzori capabili sa detecteze materiale explozive.…

- Omenirea este, din nou, la 100 de secunde distanța de apocalipsa. Totul se bazeaza pe hotararea experților din cadrul BAS. Comisia de experti din cadrul Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) a hotarat joi ca și in 2021, “Ceasul Apocalipsei” ( Doomsday Clock ) sa ramana setat la “100 de secunde pana…

- Noile tulpini de coronavirus ii ingrijoreaza pe experții in sanatate. O echipa a postului de televiziune CBS News a stat de vorba cu cercetatori din Africa de Sud care analizeaza noua tulpina, aparuta acolo. Noua mutație britanica a virusului poate face boala mai severa cu pana la 20% Opt ore la coada…

- Sectorul hotelier din Romania a fost dur afectat de pandemia covid-19 si inregistreaza 65% pierderi, intrucat unele restrictii sunt in continuare in vigoare in tara - restaurantele nu pot primi clienti inauntru, iar din cauza frigului terasele nu sunt luate cu asalt, sarbatorile private sunt interzise…

- Cercetatorii americani au dubii cu privire la idea conform careia coronavirusul s-ar outea transmite prin intermediul suprafețelor. Concluzia a fost trasa de trei profesori din Statele Unite. Conform unei opinii postate in The Washington Post, nu ar exista studii clare care sa arata ca virusul este…

- Fenomenul fake-news-urilor este greu de controlat. Intr-o perioada plina de incertitudini, cum este cea a pandemiei, este mult mai riscant sa picam in plasa știrilor false. Fenomenul nu avea cum sa evite și cele mai noi știri, pe cele legate de vaccinul anti-coronavirus. Lupta guvernelor din toata lumea…