Stiri pe aceeasi tema

- Oltenia și istoria sa presarata cu multe conace, cule și alte case in stil brancovenesc ne-a oferit un somn profund. Atat de zdravan, incat nici lumina patrunsa prin geamul mansardei de la Conacul lui Maldar nu ne-a deranjat. Așa a inceput ultima zi a aventurii noastre și așa s-a desfașurat: Insa, Bucureștiul…

- Unele zile incep foarte devreme. Cand se crapa zorii și canta cocoșii. Aiurea! In București canta claxoanele. Dar zorii merita. 100%. Pentru ca iți rezerva timp pentru oameni, locuri și experiențe memorabile. Așa a fost prima zi din #Aventour la feminin. Avem rezumatul video, iar mai jos povestea și…

- De fiecare data cand auzim sunetul unei franari violente intoarcem imediat capul. Instinctiv, fara se ne intrebam de ce. Explicația ar putea sta in instinctul nostru de conservare, gata sa sesizeze un pericol iminent. Dar e greșit, pentru ca franarea, cu tot cu sunetul ei violent de anvelope incleștate…

- Renault este unul dintre producatorii foarte prezenți in segmentul SUV-urilor, cu modele precum Kadjar, Koleos și Captur. In 2019, constructorul francez și-a luat inima in dinți și a intrat pe un teritoriu nou, dominat in mare parte de producatorii premium. PRIMUL SUV COUPE DE LA RENAULT Este vorba…

- Renault a adus anul acesta un model nou in gama sa de SUV-uri - Renault Arkana. Este un SUV coupe lansat numai cu motorizari hibride (mild hybrid si full hibrid), fara propulsoare diesel. Cu acest model nou, Renault intenționeaza sa atraga noi clienți...

- Mercedes-Benz nu avea cum sa lipseasca din turul nostru dedicat exclusiv femeilor. Constructorul german de automobile va fi reprezentat de un model lansat la inceputul acestui an, unul descris ca fiind "o mașina pentru iubitorii de design". Este vorba despre nimeni altul decat SUV-ul EQA, cel mai accesibil…

- Skoda a strigat prezent atunci cand s-a nascut ideea unui tur dedicat exclusiv femeilor, adica Aventour la feminin, despre care v-am povestit deja aici. Brandul din Cehia este vazut ca un producator de automobile extrem de practice. Și cine nu-și dorește o astfel de soluție de mobilitate. Doar ca, de…

- A devenit deja un obicei ca Automarket sa va ofere in fiecare an o aventura pe drumurile patriei, alaturi de cele mai noi mașini lansate in Romania. In anii trecuți am incercat sa vedem cum s-a dezvoltat infrastructura dedicata mașinilor cu zero emisii in Electric Romania. De asemenea, am cautat destinații…