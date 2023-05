Ziua de azi a fost dedicata colegilor noștri militari in rezerva, jandarmilor care o viața intreaga și-au pus experiența, priceperea și ințelepciunea in slujba cetații. Așa ca azi, in cinstea lor, Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș, a organizat la Casa Armatei din Baia Mare „Ziua Rezervistului Militar”. Activitatea a debutat solemn cu intonarea imnului de stat al Romaniei, dupa care, cei prezenți au ținut un moment de reculegere in memoria colegilor care au trecut in neființa. S-au ținut discursuri emoționante, s-au expus picturi, fotografii și carți realizate de colegii in rezerva.…