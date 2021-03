Stiri pe aceeasi tema

- MacKenzie Scott, una dintre cele mai bogate femei din lume, s-a recasatorit cu un profesor de științe la doi ani de la divorțul de fondatorul Amazon, Jeff Bezos. Vestea cea mare a aparut pe platforma Giving Pledge, o campanie prin care cei mai bogați oameni ai planetei contribuie cu o majoritate din…

- Cei doi caini furati ai cantaretei Lady Gaga, rasa bulldog francez, au fost gasiti teferi si inmanati Politiei din Los Angeles, informeaza news.ro . Cele doua patrupede, furate in timpul unui faj armat, au ajuns la reprezentantul cantaretei, a anuntat politia. Barbatul care plimba cainii artistei,…

- Cei doi buldogi francezi ai artistei americane Lady Gaga, 34 de ani, furați de hoții care l-au impușcat pe barbatul care ii plimba pe un bulevard din Hollywood, au fost recuperați nevatamați vineri, 26 februarie, a anunțat Departamentul de Poliție din Los Angeles, SUA, informeaza agenția Associated…

- Diana Șoșoaca i-a vizitat pe protestatarii mineri din Lupeni, in mulțimea carora politiciana a fost aplaudata. Fosta membra a partidului Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) nu a ținut cont de distanțarea sociala și chiar a imbrațișat unele persoane. „Incerc sa intru acolo, da? Nu mai plangeți. Incerc…

- Studioul de productie al companiei Apple va realiza un film despre Napoleon Bonaparte, intitulat "Kitbag" si regizat de Ridley Scott, in care rolul principal va fi interpretat de Joaquin Phoenix, un actor premiat cu Oscar, informeaza AFP. Lungmetrajul va prezenta inceputul carierei politice a fostului…

- ​Platforma Netflix, marea câstigatoare a anului cinematografic 2020 marcat de pandemie, a anuntat marti lista cu lansarile sale programate pentru 2021, care contine nu mai putin de 70 de lungmetraje si numeroase vedete, relateaza AFP și Barrons, potrivit Agerpres. Anuntul este neobisnuit…

- Unul dintre cei mai iubiți actori din lume, Chadwick Boseman, care a murit in vara, nu va fi inlocuit de un alt actor pentru continuarea filmului „Black Panther”, care va fi lansat in anul 2022, a anunțat, joi, Disney. Actorul Chadwick Boseman a murit in vara acestui an din cauza cancerului la colon.…