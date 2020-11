Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii de la Spitalul de Boli Infectioase, care necesita tratament cu suport de Oxigen, vor fi reorientati catre spitalul modular de la Letcani. Decizia a fost luata, astazi, de managerul Spitalului, Carmen Dorobat care a menționat ca a recurs la aceasta strategie din cauza unui focar Covid, care…

- Anchetatorii ieseni au in lucru un dosar penal in care se efectueaza cercetari in rem pentru abuz in serviciu in legatura modul in care a fost achizitionat Spitalul modular de la Letcani. Unitatea, care se afla in subordinea Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, are paturi pentru bolnavii de Covid-19.

- In noaptea de sambata spre duminica, sapte pacienti de la Piatra Neamt au fost transferati cu echipajele SMURD la Iasi. Sase dintre acestia au fost internati in sectia exterioara a Spitalului de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi, la spitalul mobil de la Letcani, iar un pacient a fost transferat…

- O noua tragedie din lumea medicala din Romania. Medicul generalist Mihaela Florea, din Giurgiu, s-a stins din viața la Spitalul Colentina, dupa o lupta intensa cu virusul SARS-COV-2. Avea doar 48 de ani....

- Nelu Tataru a mers duminica la Iași, unde a facut o ultima inspecție a spitalului mobil de la Lețcani, care de luni, va avea inca șase paturi ATI pentru bolnavii de COVID in stare grava. El a spus ca va extinde paturile de la Terapie Intensiva in toata țara, astfel incat sa nu fie „niciun pacient pentru…

- Conform raportului Ministerului Sanatatii, Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca are cea mai mare rata de vindecare a bolnavilor de COVID, de la inceputul pandemiei. "Secretul este ca, in spatele terapiei intensive, sa fie o munca sustinuta in asa fel incat pacientii sa nu ajunga la…

- El explica numarul mare de decese asociate COVID-19 din Romania prin faptul ca nu exista „o uniformitate” in ceea ce priveste tratarea pacientilor. „Situatia nu este tinuta sub control sau, sa nu dam o tenta care ar putea fi considerata politica: controlul este in pericol sa fie pierdut. Dincolo…

- Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania a donat, astazi, Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Timișoara, un aparat de ventilație mecanica. Aparatul poate fi folosit atat pentru ventilația non-invaziva, cat și pentru cea invaziva. Va fi utilizat in cazul pacienților…