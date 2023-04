Stiri pe aceeasi tema

- Remorca „expirata” depistata in trafic la Fundu Hertii. Șoferul s-a ales cu dosar penal Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Dorohoi au depistat, in trafic, un cetatean roman care conducea un autoturism cu remorca, aceasta din urma avand numerele de inmatriculare expirate.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontierei Dorohoi au depistat in trafic un cetatean roman care conducea un autoturism cu remorca, aceasta din urma avand numerele de inmatriculare expirate.

- Biblioteca Județeana, Primaria Targu Jiu și Edilitara trebuie sa plateasca suma de 10.000 de lei drept daune morele in dosarul in care un copil a fost ranit de o creanga desprinsa dintr-un plop, in Parcul Central din Targu Jiu, scrie ziarul local Gorjeanul . Dosarul este invocat și biletul de adio lasat…

- Statul roman va plati, din bugetul Ministerului Justitiei, onorariile mai multor experti consultati in dosarul in care compania Hexi Pharma si doi dintre directorii acesteia au fost trimisi in judecata pentru inselaciune, fals si zadarnicirea combaterii bolilor. Un expert chimist si doua experte contabile…

- Magistratii clujeni au emis, sambata, mandate de arestare la domiciliu pe numele a doi tineri cu varste de 17 ani suspectati ca au spart geamurile a zeci de autoturisme parcate pe strada Campul Painii si pe o strada din apropierea acesteia. Cei doi sunt acuzati de furt calificat in forma continuata.…

- Dosar penal deschis dupa ce patru cocktail-uri Molotov au fost gasite in Cetatea din Alba Iulia. Ce indicii cauta polițiștii Polițiștii de la IPJ Alba au deschis un dosar penal in rem, in urma celor patru stricle ce par a fi Cocktail-uri Molotov, gasite intr-o plasa, intr-un coș de gunoi, in fața Catedralei…

- „A fost conceputa atunci o diversiune legata de existența unor teroriști, o invenție a Serviciilor, care nu urmarea altceva decat sa atraga mulțimea de manifestanți alaturi de forțele de represiune, ca impreuna sa lupte impotriva teroriștilor, pentru ca manifestanții erau cei care luptau la momentul…