Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul raport de control al auditorilor de la Curtea de Conturi la societatea de termoficare a Timișoarei a fost pentru avocații de la Schonherr și Asociații SCA un alt subiect ”arzator”, in condițiile in care responsabilitatea implementarii masurilor dispuse reveneau celor care conduceau Colterm SA…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia rapoartelor de activitate ale firmei Schonherr și Asociații SCA și a rapoartelor de analiza in baza carora au fost decontați de catre Primaria Timișoara peste 300.000 lei...

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia rapoartelor de activitate ale firmei Schonherr și Asociații SCA și a rapoartelor de analiza in baza carora au fost decontați de catre Primaria Timișoara peste 300.000 lei pentru primele 37 de zile de contract, care avea ca principal scop sa ajute municipalitatea in…

- PRESSALERT.ro va publica, incepand de maine, informații explozive despre modul in care administrația Timișoarei, condusa de primarul Dominic Fritz, ”sparge” fondurile publice. Veți afla ce se ascunde in spatele refuzului Primariei Timișoara de a transmite PRESSALERT.ro rapoartele de activitate in baza…

- Deși are unul dintre cele mai mari bugete din țara, Primaria Timișoarei este acum, in criza Colterm, la mana guvernului și a altor entitați. Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a hotarat sa propuna consiliului alocarea unei sume de 1,215.000 de lei din fondul de rezerva al instituției. “Din spirit de…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, acuzat ca si-a cumparat o casa de 330.000 de euro, nebransata la sistemul centralizat, în conditiile în care Colterm va sista furnizarea agentului termic, confirma ca se va muta în casa noua, dar explica ca imobilul a fost cumparat de…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, solicita autoritaților centrale sa ia masuri pentru a sprijini administrațiile locale cu plata facturilor la incalzire dupa ce prețurile la gaze au crescut foarte mult, iar primariile ajung la limita maxima a subvenției care poate fi acordata de autoritatea locala…

- ”Fara hoție la primarie!”, racneau din toți bojocii USR-iștii in alegerile locale in care candidatul Dominic Fritz vrajea electoratul cu fraze bine alese pentru timișorenii satui de egocentristul-dictatorial sistem al lui Nicolae Robu. Una dintre marile ”bube” – Colterm-ul, vaca de muls pentru toate…