- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Un deputat federal din republica Cecenia a declarat ca trupele rusești au reușit sa „distruga” orașul portuar ucrainean asediat Mariupol, la ordinul președintelui Vladimir Putin, potrivit unei postari a liderului cecen Ramzan Kadirov, joi seara. Adam Delimkhanov a facut aceasta declarație, imbracat…

- In Ucraina continua seria de crime de razboi comise de armata rusa. La Kramatorsk, in apropiere de regiunile separatiste Donetk si Luhansk, 50 de oameni au fost ucisi pe peronul garii in timp ce asteptau trenul si peste 100 au fost grav raniti.

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Volodimir Zelenski a vorbit in fata Parlamentului Australiei. Presedintele ucrainean a multumit pentru ajutorul primit si a atras atentia asupra terorii pe care Vladimir Putin o aduce asupra tarii sale. In orase precum Mariupol

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Razboi in Ucraina, ziua 28. Chiar daca bombardamentele de la Mariupol s-au intețit, iar o uzina a fost atacata cu bombe, ucrainenii refuza sa capituleze. Asta in timp ce Volodimir Zelenski insista asupra unei intalniri directe cu Vladimir Putin.

- Joi, 24 februarie, la orele 5.30 (4.30 ora Romaniei), președintele rus Vladimir Putin anunța la televizor, intr-un discurs surpriza, o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii” din estul țarii. La scurt timp dupa anunț, forțele militare din țara vecina raportau explozii in Odesa,…