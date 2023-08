Stiri pe aceeasi tema

- O noua filmare arata mașina condusa de Vlad Pascu, in momentul in care se plimba prin Vama Veche, informeaza stirileprotv.ro . Filmarea, susține sursa citata a fost realizata in Vama Veche imediat dupa producerea tragediei din localitatea 2 Mai, cand Vlad Pascu a intrat cu autoturismul de lux intr-un…

- O noua filmare arata mașina condusa de Vlad Pascu, in momentul in care se plimba prin Vama Veche, informeaza stirileprotv.ro. Filmarea, susține sursa citata a fost realizata in Vama Veche imediat dupa producerea tragediei din localitatea 2 Mai, cand Vlad Pascu a intrat cu autoturismul de lux intr-un…

- Vlad Pascu și Rebecca Lazarescu se filmau, in urma cu ceva timp, in timp ce consumau substanțe interzise. ”Suntem oxicomani”, spunea mandra tanara. Iata cine este prietena celui care a produs tragedia de la 2 Mai.

- Evenimentele care au avut loc in dimineața zilei de 19 august 2023, in Vama Veche, continua sa dezvaluie detalii șocante. In ciuda faptului ca Vlad Pascu a fost oprit de doua ori de oamenii legii, din pacate, tragedia de la 2 Mai nu a putut fi evitata. In urma cu puțin timp, a fost facut […] The post…

- Avionul in care se afla Evgheni Prigojin, seful grupului paramilitar Wagner, s-a prabusit ca urmare a unui complot de asasinare, dar nu pare sa fi fost doborat totusi de o racheta sol-aer, au declarat oficiali americani. Evaluarile preliminare ale guvernului american, despre care oficialii au subliniat…

- Dinca Marian, adjunctul șefului Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, impreuna cu Constantin Stoian, comisarul care conduce Poliția Rutiera Constanța, vor fi eliberați din funcțiile lor. Aceasta decizie va fi pusa in aplicare miercuri, la ora 18:00, ca urmare a tragicei situații care a avut…

- Șoferul care a provocat tragedia de la 2 Mai , soldata cu moartea a doi tineri, fusese observat cu o zi inainte in timp ce era pe punctul de a cauza un alt accident.Vlad Pascu, responsabilul pentru accidentul menționat, avea carnetul luat de curand, avand permisul de conducere de puțin timp. Acesta…

- Tanarul care a intrat in plin cu mașina intr-un grup de oameni la 2 Mai, accident soldat cu doi morți, se numește Vlad Pascu și este din București. Acesta provine dintr-o familie instarita și are cu o pasiune declarata pe rețelele sociale pentru mașinile puternice, au declarat pentru Digi24 surse din…