Cum a băgat Salubritatea insectele în ceaţă Salubritate Craiova SRL a bagat insectele in ceata, la propriu. Actiunea a avut loc in noaptea de 25 spre 26 aprilie, in Parcul „Nicolae Romanescu“, si a fost prima in care au fost folosite generatoarele de ceata rece si calda din dotarea societatii. Un video cu actiunea nocturna a Salubritatii a fost postat pe pagina de socializare a societatii, iar imaginile par desprinse din filmele SF. Doua vehicule dotate cu tunuri de ceata care se miscau in toate directiile circula pe aleile din parc, iar un al treilea incheie convoiul, pulverizand in spate un fum dens. Vizate au fost insectele daunatoare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

