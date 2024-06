În luna mai 2024 au fost vândute, la nivelul întregii ţări, 43.601 de imobile In luna mai 2024 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 43.601 de imobile, cu 18.117 mai putine fata de luna aprilie. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul tranzactiilor in luna mai este cu 13.598 mai mic fata de perioada similara a anului 2023. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in mai 2024, in Bucuresti – 7.390, Ilfov – 3.269 si Brasov – 2.271. Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Teleorman – 76, Salaj – 261 si Olt –… Articolul In luna mai 2024 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 43.601 de imobile… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii romani sunt chemați la vot pe 9 iunie, pentru a alege europarlamentarii, primarii și consiliile locale. In Romania sunt organizate aproape 19.000 de secții de votare, arondate alegatorilor in funcție de domiciliu. Primele estimari ale votului vor fi prezentate in aceasta seara la ora 22.00,…

- Alegatorii romani sunt chemați la vot pe 9 iunie, pentru a alege europarlamentarii, primarii și consiliile locale. In Romania sunt organizate aproape 19.000 de secții de votare, arondate alegatorilor in funcție de domiciliu. Primele estimari ale votului vor fi prezentate in aceasta seara la ora 22.00,…

- Alegatorii romani sunt chemați la vot pe 9 iunie, pentru a alege europarlamentarii, primarii și consiliile locale. In Romania sunt organizate aproape 19.000 de secții de votare, arondate alegatorilor in funcție de domiciliu. Primele estimari ale votului vor fi prezentate in aceasta seara la ora 22.00,…

- Județul Timiș ramane in topul național al vanzarilor de imobile. Cele mai multe vanzari au fost inregistrate, in martie, in București – 10.251, Ilfov – 4.230 și Timiș – 2.605, arata datele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara. Județele cu cele mai puține imobile vandute in aceeași perioada…

- Descinderi ale polițiștilor in zeci de locații din Timiș, Brașov, Teleorman, Ilfov și municipiul București. Oamenii legii au facut verificari in cadrul unor dosare de urmarire penala pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de migranți și instigare in forma participației…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de vant, valabila joi in judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov si in municipiul Bucuresti. Meteorologii anunța ploi in jumatatea de nord a țarii si pe arii restranse in rest, iar la altitudini de peste 1.500…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod galben de vant pana deseara al ora 21.00. In județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București vantul va avea intensificari, cu rafale de 55…65 km/h și izolat de 70 km/h. ANM a transmis o informare…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism Timișoara efectueaza 79 de percheziții la traficanți de țigari. Printre cei ridicați se numara doi polițiști și doi inspectori antifrauda. Prejudiciul in acest caz este de peste 12 milioane de euro Procurorii…