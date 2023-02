Stiri pe aceeasi tema

- Societațile comerciale care funcționeaza in Romania, in speța, Cluj, societați care sunt „acoperiri” pentru grupul Fidesz (cu varful Victor Orban care conduce Ungaria), cumpara de... The post Cetatea Șoimoș, ferita de ochii SRI-ului, a devenit ținta a Guvernului maghiar, cu incompetența sau complicitatea…

- Erdos Janos, un roman de naționalitate maghiara, angajat al Filarmonicii de stat Dinu Lipatti din municipiul Satu Mare, a marturisit intr-un mesaj devenit viral pe Facebook cum este sa te naști intr-o familie de maghiari, la 10 kilometri de granița cu Ungaria. Mesajul vine in contextul scandarilor xenofobe…

- Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's (S&P) a revizuit vineri in scadere ratingurile pe termen lung si scurt in moneda locala si in valuta atribuite Ungariei, de la "BBB/A-2" la "BBB-/A-3", citand inflatia ridicata persistenta si presiunile externe, transmite Reuters, conform Agerpres.…

- Un baiat in varsta de 15 ani, fiul unei romance, a fost atacat de cațiva colegi in Italia. Tanarul a fost victima unei tentative de... The post Tanar in varsta de 15 ani, aruncat de colegi sub tren. Miraculos, el a scapat cu viața appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Premierul maghiar Viktor Orban a declarat ca Ungaria nu va ceda la presiunile altor țari și nu iși va schimba poziția fața de conflictul din Ucraina. Ungaria nu se va lasa atrasa in conflictul armat din Ucraina, a declarat duminica premierul ungar Viktor Orban. „Sirenele care ne ademenesc” „Nu ne lasam…

- O 'armata' de generali și ofițeri militari superiori maghiari au fost forțați sa se pensioneze anticipat in ultimele zile de Ministerul Apararii din Ungaria, condus de Kristof Szalay-Bobrovniczky. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presa din Ungaria a laudat comportamentul avut de fanii giuleșteni la meciul dintre Gyor și Rapid, scor 32-30, din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Rapid a fost aproape sa obțina un rezultat mare in deplasarea cu Gyor. O contribuție importanta a avut-o și galeria giuleșteana, peste 200…

- Economia maghiara pierde 10 miliarde de euro pe an din cauza sancțiunilor. Acest lucru a fost declarat de premierul Viktor Orban. „Politica de sancțiuni... a dus la o creștere rapida a prețurilor la energie, ceea ce inseamna un deficit de 10 miliarde de euro in economia maghiara pe an”, a spus Orban,…