- Intr-o filmare difuzata de presa locala se vede clar cum zeci de liberali, in frunte cu un ministru, nu poarta maști de protecție la o ședința de partid intr-un spațiu inchis așa cum obliga legea. PNL Iași a transmis duminica ca s-au respectat toate masurile de distanțare sociala„In legatura…

- Suneterapie: este conceptul prin care organizatorii ediției din 2020 a unuia dintre cele mai importante evenimente culturale – Sarbatoarea Muzicii – iși propun sa redea Cetații viața și atmosfera cu care și-a obișnuit vizitatorii. Timp de 3 seri, muzica va fi din nou stapana Cetații Alba Carolina, intr-un…

- In aceasta perioada complet noua, in care regulile de distanțare sociala și masurile de protecție impun o serie de schimbari semnificative in viața tuturor, Saint-Gobain ofera o soluție inovatoare adaptata noului context: panourile cu protecție anti-virus și anti-bacterii PrimeView Protect. PrimeView…

- Finlanda nu a inregistrat joi niciun caz nou de contaminare cu noul coronavirus, pentru prima data in peste trei luni, au anuntat autoritatile medicale, potrivit AFP. In aceasta tara nordica, cu o populatie de 5,5, milioane de locuitori, astazi a fost prima zi ‘zero’ din 26 februarie, dupa cum a declarat…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara. ca la sfarsitul acestei saptamani se va face o evaluare a primei perioade de relaxare. „Stim destul de sigur ca vom redeschide terasele”, a spus Tataru, care a precizat ca daca panta se va mentine, romanii vor avea o viata normala in august.…

- Medicii spun ca romanii trebuie sa aiba grija in continuare pentru a se feri de COVID-19, chiar daca acum pot iesi din casa. "S-a dat un semnal de relaxare care s-a inteles gresit de catre o buna parte din populatie. Faptul ca nu mai sunt amenzi, ca nu mai exista sanctiuni a determinat o…

- Preotul Ovidiu Marțiș din Florești, de la Parohia ”Sfantul Ioan Iacob Hozevitul”, a pictat toata curtea bisericii cu fețe zambitoare, amplasate la distanța unele de altele, pentru a-i ajuta pe credincioși sa respecte distanța sociala.La slujba de duminica, 17 mai, au intrat exact atația credincioși…

- Mii de germani au iesit in strada, sambata, pentru a protesta fata de restrictiile impuse de guvern in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.Bilantul deceselor din Germania cauzate de Covid-19 este mai mic decat cele ale altor tari din regiune si unele masuri de izolare au…