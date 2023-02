Stiri pe aceeasi tema

- ”Agroland Agribusiness (BVB: AAB), companie antreprenoriala romaneasca, parte a grupului Agroland, specializata in vanzarea de inputuri pentru agricultura, raporteaza venituri din exploatare de 63,5 milioane de lei in 2022, o crestere cu 97% fata de 2021, EBITDA de 4 milioane de lei, o apreciere cu…

- Referindu-se la transformarea grupului de lupta din Romania intr-o brigada, un lucru pentru care autoritatile de la Bucuresti fac in prezent demersuri, inaltul oficial NATO a spus, printre altele, ca acest lucru va fi testat printr-un exercitiu care va avea loc in Romania in aceasta primavara."Eu vreau…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a fost primit sambata, la Cairo, de omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, cu care a discutat despre relatiile economice dintre cele doua state. Romania solicita Egiptului ingrasaminte, in timp ce Egiptul cauta sa importe mai multe cereale. Premierul Nicolae Ciuca a caracterizat…

- Premierul a caracterizat discutiile ca fiind "excelente", nu numai la nivel de prim-ministru, ci si discutiile tehnice, la nivel de ministri, precizand ca au fost identificate multe oportunitati de cooperare."Va trebui sa vedem ce putem facem mai mult impreuna, tinand cont de acest nou context al invaziei…

- Fostul Premier, Ludovic Orban, spune ca Unirea cu Romania ar insemna o integrare automata a Republicii Moldova in Uniunea Europeana și NATO. Potrivit politicianului de la București, Unirea celor doua state ar trebui sa aiba loc doar in urma unui referendum desfașurat pe ambele maluri ale Prutului…

- Relația Republicii Moldova cu Romania nu este condiționata de relațiile bune sau rele cu Rusia, ci de felul in care privim viitorul și apreciem valorile ce ne unesc, spune ambasadorul R.Moldova la București, Victor Chirila. Potrivit diplomatului, Romania este statul care va ajuta și va fi alaturi de…

- Serviciul de livrare rapida prin Bookurier poate fi accesat de luni pana vineri Comenzile sub 10 kilograme plasate in intervalul 00:00 – 14:30 sunt livrate in aceeași zi, in intervalul 11:00 – 21:00 evoMAG este magazinul online de tehnologie din Romania cu cele mai multe opțiuni de livrare rapida din…

- evoMAG extinde opțiunile de livrare rapida și le ofera clienților, in parteneriat cu Bookurier, companie romaneasca de curierat, o noua opțiune de livrare a comenzilor in aceeași zi, in București, și in 24 de ore, oriunde in Romania. Serviciul de livrare in aceeași zi in București este disponibil pentru…