- Viața merge inainte in familia regala din Marea Britanie chiar și dupa ce Ducii de Sussex, Harry și Meghan, au renunțat la atribuții, dar și la privilegii. Astfel, Regina Elisabeta a decis cine ii va inlocui pe cei doi la urmatorul eveniment major.

- Regina Elisabeta a II-a este de acord cu o „perioada de tranzitie” in care printul Harry si sotia sa Meghan vor petrece timp in Canada si Marea Britanie. Suverana, care s-a intalnit luni cu printul de Wales, ducele de Cambridge si ducele de Sussex, a analizat urmatorii pasi care vor fi facuti in relatia…

- Dupa discutiile de ieri, Regina Elisabeta a II-a este de acord cu o “perioada de tranziție” in care prințul Harry și soția lui, Meghan, iși vor imparți timpul intre Canada și Regatul Unit. Suverana a anunțat ca respecta dorința ducilor de Sussex de a renuța la rolurile lor de membri de rang inalt ai…

- Anunțul ducilor de Sussex ca renunța la indatoririle regale a creat o situație fara precedent la Palatul Buckingham și a determinat-o pe regina sa convoace o reuniune de urgența. Intregul aparat de comunicare al familiei regale face eforturi sa minimizeze criza, iar William și Harry, despre care se…

- Regina Elisabeta a II-a va organiza luni o reuniune de familie cu printul Harry pentru a incerca sa rezolva criza declansata de anuntul soc facut de acesta si de sotia sa, Meghan, cu privire la renuntarea la rolurile oficiale pe care le indeplineau, conform presei britanice citate duminica de AFP. Harry…

- Ducele si ducesa de Sussex au publicat o noua fotografie a fiului lor, Archie, impreuna cu Harry si printul de Wales pentru a marca implinirea varstei de 71 de ani de catre bunicul sau, Charles, relateaza joi Press Association. Fotografia alb-negru realizata de Chris Allerton, de la botezul…