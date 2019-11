Stiri pe aceeasi tema

- "Desi nu am castigat 50% + 1 din voturile electoratului pentru candidatul nostru, vestea buna este ca PSD Dolj este pe locul 8 la nivel national intre organizatiile judetene social democrate si pe primul loc la numar de voturi aduse candidatului Viorica Dancila - 138.855 (48,21%). Am castigat alegerile…

- "Eroii alegerilor nu suntem noi, politicienii, sunteti voi, alegatorii. Eu contez pe alegatorii PNL. (...) Eu contez si pe alegatorii USR-PLUS. Sunt oameni care isi doresc ca si mine, ca si voi, o tara moderna, europeana. Ei isi doresc sa se intample maine, nu se va intampla chiar maine, dar suntem…

- "Nu o s-o vedeti pe Viorica Dancila incalcand legea. Nu am trecut acel ceas in declaratia de avere pentru ca nu depaseste suma ca sa fie trecut in declaratia de avere (5.000 euro - n.r.). Acest subiect vrea sa deturneze atentia de la dezbaterea pe care Klaus Iohannis o evita", a declarat Viorica…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Clipul video postat de Dancila pe Facebook are 35 de secunde si este un colaj in care Iohannis le spune jurnalistilor, printre altele: ”Nu cred ca va asteptati sa va raspuns la aceasta intrebare, dac aveti una pe fond”, ”Am mai raspuns la aceasta intrebare acum doua minute”,…

- Codin Maticiuc și-a spus parerea, in mediul online, despre primul tur al alegerilor prezidențiale 2019 din Romania. In mesajul postat pe contul sau de socializare, Codin Maticiuc face referire la procentele acumulate de Viorica Dancila, candidatul PSD la prezidențiale, care s-a clasat pe locul al doilea…

- Presa internaționala relateaza ca președintele Klaus Iohannis a caștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, consolidand astfel ancorarea proeuropeana a Romaniei. Agenția Reuters transmite ca președintele in exercițiu Klaus Iohannis a caștigat duminica primul tur al alegerilor prezidențiale și,…

- "A fost categoric o guvernare cu plus, si nu spun asta din simpatie sau antipatie, ci pe baza rezultatelor oficiale date de Eurostat, FMI si Banca Mondiala. Am vazut ca succesorul dvs, a dat ordin in PNL ca in turul I dl Iohannis sa obtine 148,5 la suta, plus ceva pe deasupra. Dumneavoastra ce procent…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD) si candidat la presedintie, Viorica Dancila, si-a manifestat, marti, convingerea ca va accede in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, insa a adaugat ca este foarte important si procentul pe care il va avea in primul tur. Dancila a declarat,…