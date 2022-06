Stiri pe aceeasi tema

- Marisa Paloma a avut parte de cea mai frumoasa zi din viața ei de pana acum, ieri, asta fiindca și-a creștinat fiica. Totul a ieșit exact așa cum și-a imaginat, insa la sfarșit nu s-a putut abține și a izbucnit in plans. Iata care a fost motivul pentru care lacrimile și-au facut apariția pe fața ei…

- Deși celebrul cantareț de manele este casatorit și are trei copii cu soția lui, s-a indragostit nebunește de Manuela Oprișiu. Au format un cuplu mai mult timp și au adus-o pe lume pe micuța Ozana Maria, care a fost botezata recent. Cu toate acestea, manelistul nu și-a facut apariția la eveniment.

- Marisa Paloma a trecut prin numeroase momente dificile cu fiica ei inca de cand s-a nascut, asta fiindca nu o data, ci de multe ori au ajuns cu micuța pe mainile medicilor. Ei bine insa, acum lucrurile merg foarte bine, astfel ca vedeta a facut primele declarații despre botez. Iata cand o sa aiba loc…

- Astazi este ziua de naștere a celei mai importante persoane din viața manelistului, așa cum chiar el a marturisit. Fiica lui și a Lambadei, Anais, a implinit astazi patru ani, iar manelistul este in al noualea cer de fericire. Bineințeles, și-a surprins copilul cu un cadou de proporții. Iata cat a scos…

- Nicole Cherry și iubitul ei, Florin Popa s-au cununat civil pe 19 mai 2022. In aceeași zi, au creștinat-o și pe fiica lor, micuta Anastasia care a fost extrem de cuminte pe tot parcursul slujbei.

- Cu ocazia unei zile atat de importante, ursitoarele nu au uitat sa treaca și pe la micuța Anastasia, fiica lui Nicole Cherry, pentru a-i ura tot ce este mai bun dupa botez. Ce spectacol au facut, dar și ce atomosfera este la marele eveniment. Paparazzii au susprins imagini de-a dreptul senzaționale.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! In aceste clipe, Nicole Cherry și-a botezat fiica, iar in scurt timp urmeaza sa spuna marele "DA" alaturi de Florin Popa. Cei doi parinți au dorit sa marcheze astazi doua evenimente extrem de speciale din viața lor, astfel ca artista a ales o ținuta senzaționala…

- Adrian Cuculis este unul dintre cei mai fericiți tatici, pentru ca, in acest weekend, in sfarșit și-a botezat copilul și a putut face și o petrecere pe masura in cinstea celor doi gemeni pe care ii are. Din cauza problemelor de sanatate pe care le-a avut fiul lui, pana acum, nici nu s-a putut gandi…