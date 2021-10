Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea a surprins cu cele mai recente declarații facute intr-o emisiune de televiziune. Conform spynews,ro, actorul in varsta de 33 de ani planuiește sa o ceara in casatorie cat mai curand pe Viviana Sposub, iubita sa. S-au cunoscut intr-o emisiune de televiziune și sunt impreuna și acum. In…

- Trei dintre cele mai cunoscute formații din istorie vor concerta și in Europa anul urmator, astfel ca fanii din Romania vor avea ocazia sa se bucure de spectacole la cel mai inalt nivel. Iata care sunt acestea: 1. Metallica – Legendara trupa rock se afla in aceasta perioada intr-un circuit in SUA,…

- In timp ce in Romania, jocurile pe calculator au fost recunoscute ca sport, se pare ca in alte țari devin limitate. In China de exemplu, pe viitor, vei avea voie sa te joci pe calculator doar 3 ore pe saptamana. Sa speram ca pana atunci apar calculatoare mai performante pentru ca unora dintre noi le...…

- In plina perioada a vacantelor, Happy Channel isi rasfata telespectatoarele cu o productie in premiera in Romania. Incepand din 29 iulie, in !ecare joi si vineri, de la 20:00, postul tv va difuza...

- ”Neidentificat”, cel de-al doilea lungmetraj al regizorului Bogdan Apetri, intra in cinematografele din Romania. Pelicula a avut premiera mondiala in cadrul celei de-a 36-a ediții a Festivalului de Film de la Varșovia unde, actorii principali, Bogdan Farcaș și Dragoș Dumitru, au primit Premiul Special…

- Fanii Space Jam au parte de un nou film, a carui premiera internaționala este programata pe 10 iulie. O saptamana mai tarziu, ”Space Jam: A New Legacy” ar urma sa ajunga și in cinematografele din Romania. LeBron James merge intr-o aventura epica alaturi de Gasca Tune si Bugs Bunny, cu filmul live-action…

- Pare incredibil, dar in Romania sunt mai multe domenii unde salariile au crescut cu aproape 50% și asta doar in primele luni din 2021. Digitalizarea, interesul pentru joburile remote, dezvoltarea profesionala și bunastarea angajaților și preferința pentru angajatori considerați stabili sunt principalele…