Echipa FCSB va juca meciurile de pe teren propriu la Buzau, a anunțat miercuri Liga Profesionista de Fotbal (LPF). FCSB va juca pe stadionul Gloria din Buzau partidele de pe teren propriu, conform unui comunicat al LPF.Decizia a fost luata pentru ca Arena Naționala va gazdui in aceasta luna evenimentul The International, o competiție online de Dota 2. Astfel, prima partida de campionat care se va juca pe stadionul din Buzau este FCSB – CS Mioveni, contand pentru etapa a 12-a. Meciul este programat sambata, 16 octombrie, cu incepere de la ora 20.30. The post Cum a ajuns FCSB sa joace acasa la Buzau…