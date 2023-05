Cum a ajuns Erdogan de la vânzătorul de limonadă Sultanul de neînvins Erdogan a caștigat alegerile prezidențiale din 2023, obținand inca 5 ani de putere. Erdogan este prezentat adesea in Occident ca un sultan de nedetronat, insa puțina lume știe ca Tayyip Erdogan a crescut intr-un cartier sarac din Istanbul, a vandut limonada pe strada și a facut inchisoare. Nascut la Kasimpasa, un cartier popular din Istanbul, Erdogan se lauda adesea cu originile sale modeste. Educat la un liceu religios, vanzator stradal de limonada, „Tayyip” a visat o vreme o cariera de fotbalist, dupa care s-a lansat in politica, in miscarea islamista. Ales primar al Istanbulului in 1994, el… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

