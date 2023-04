Stiri pe aceeasi tema

- Calin Donca se poate considera un barbat implinit. El are o familie frumoasa alaturi de Orianda și cei 5 copii ai sai. Soția sa are trasaturi frumoase, dar și o silueta de invidiat, ținand cont ca a dat naștere micuților sai.

- Presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac, considera ca principala cauza a abandonului scolar o reprezinta saracia, precizand ca 41,5% dintre copiii din Romania se afla in risc de saracie. Ea a mai precizat ca trei din 100 de adolescenti nu termina…

- Cu toții sunt marcați de cutremurele uriașe ce au avut loc in Turcia și Siria in urma cu o saptamana și in urma careia au murit 34.000 de oameni. Elena Merișoreanu ne-a marturisit, in exclusivitate, ca a ramas șocata atunci cand a aflat de ce s-a intamplat, mai ales ca și cantareața de muzica populara…

- „Nu sunt romani dați disparuți. Nu avem informații despre romani decedați sau raniți. Mai sunt romani care vor sa revina in Romania. Doua grupuri au auns deja, mai sunt doua grupuri de studenți dintr-o zona care nu este sinistrata. Maine este programat un zbor cu echipamente și profitam de el pentru…

- Alex Bodi este un barbat celebru in Romania, care a aparut in public cu mai multe vedete, cu care a fi format un cuplu de-a lungul timpului. Insa, se pare ca niciodata nu uita de timpul petrecut cu fiica lui, alaturi de care a fost surprins in ipostaze emoționante.

- Calin și Oridana Donca sunt cuplul de milionari brașoveni care au acceptat sa-și prezinte viața de zi cu zi, cu bune și rele, in noul sezon al reality show-ului ”Mamici de pitici” de la Antena Stars. La 38 de ani, Calin este CEO-ul unei mari companii de distribuție de energie. Au reușit sa faca nu doar…

- Alex Bodi a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cum a reușit sa faca bani imobiliare, dar și ce planuri are pe viitor. Afaceristul se bucura de afaceri in strainatate, asta deoarece in Romania firmele și conturile i-au fost blocate. Iata ce a declarat Alex Bodi!

- Belek, Lara și Side ofera un contrast major. Cele 3 stațiuni din Antalya unde echipele romanești sunt in cantonament impresioneaza grație resorturilor de lux, insa peste drum cei mai mulți dintre oameni traiesc de pe o zi pe alta, din agricultura sau pescuit Antalya e de ani buni una dintre destinațiile…