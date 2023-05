Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul, organizat la Comrat sub denumirea de Congresul Diplomației Populare “Prietenia popoarelor-2023”, cu scopul de a stabili relații economice și de a consolida pacea interetnica, a fost de fapt o platforma pentru reprezentanții așa-numitei “Uniuni Populare”. Aceasta este o asociație de organizații…

- Biblioteca Naționala a Republicii Moldova (BNRM) in colaborare cu Agenția Naționala a Arhivelor a inaugurat in luna februarie expoziția cu genericul „Vechi carți calatoare”. Expoziția pune in evidența cartea veche religioasa din perioada secolelor XVII-XIX, parte odinioara a bibliotecilor manastirilor…

- Occidentul impune Moldovei valori straine, distrugind limba moldoveneasca și identitatea cetațenilor sai. Aceasta opinie a fost exprimata de fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, menționind ca, in același timp, estul nu a incalcat niciodata valorile tradiționale ale cetațenilor Republicii…

- Parlamentul a votat in lectura finala proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” in toata legislația Republicii Moldova, inclusiv Constituția R. Moldova. Documentul a fost susținut de 57 de deputați PAS și deputatul MAN, Gaik Vartanean, transmite Deschide.md.…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone in țara noastra, E.S. Tomasz Kobzdej, in contextul vizitei recente pe care lidera de la Chișinau a avut-o la Varșovia, comunica MOLDPRES cu referire la Serviciul de presa…

- Japonia va oferi Republicii Moldova un sprijin bugetar in suma de 100 milioane de dolari SUA, lucru anunțat de catre prim-ministrul Fumio Kishida in cadrul summitului G7. Despre aceasta a anunțat președintele Maia Sandu.

- Ambasada Republicii Moldova in Japonia a desfașurat o lecție despre țara noastra pentru elevii liceului "Ushigome Daini" din localitatea Shinjuku. Liceenilor japonezi le-a fost prezentata informația despre istoria, cultura, economia și destinațiile turistice din Moldova, menționeaza echipa misiunii…

- Sambata, 11 februarie, de la ora 14:00, Muzeul de Etnografie „Gheorghe Cernea" din Rupea gazduieste vernisajul expozitiei „Traditii si costume din Daisoara". Satul Daisoara din comuna Ungra este recunoscut pentru traditiile frumoase pe care le-a pastrat peste timp, iar expozitia vine si cu o prezentare…