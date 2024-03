Stiri pe aceeasi tema

- Spectacol și buna dispoziție, muzica populara, traditii romanesti, dansatori și artiști consacrați – toate acestea in spectacolul extraordinar de folclor „Cine se iubește, la Bascov sarbatorește…”, organizat vineri la Casa de Cultura. Parte din tot ceea ce reprezinta tradițiile spațiului romanesc, Dragobetele,…

- Astazi, 13.01.2024, la ora 11:08:28 s-a produs in zona BANAT, TIMIȘ un ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????? ???????? 3.7, ???????? ????????????̂???????????????????????? ???????? 11.5 ????????. Cutremurul s-a produs la 34 km S de Timisoara, 50 km…

- Un englez, aflat in vacanța in Romania, alaturi de iubita sa romanca, a ramas absolut uimit de țara noastra. Tanarul a fost fascinat de frumusețea peisajelor naturale și de cultura romanilor. Englezul a filmat aventura sa in Romania, iar clipul a ajuns rapid viral pe TikTok.„Momentan sunt in Romania,…

- Aceasta informare este efectuata de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID Timiș), cu sediul in Timișoara, Piața Romanilor, nr 4, ap2, tel 0356410496, fax 0356805164, ce intentioneaza sa solicite de la AN APELE ROMANE ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA BANAT aviz de gospodarire a apelor…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, le-a transmis romanilor, intr-un mesaj video postat pe Facebook, ca traditiile mostenite de la parinti si bunici „sunt prima lectie de cultura si prima lectie de valori autentice”. „Traditiile transmise din generatie in generatie ne reamintesc de importanta pretuirii…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca vineri dupa-amiaza puțin dupa ora 15:20, in vestul Romaniei s-a produs un cutremur. Seismul a avut 3,4 grade. „In ziua de 15 decembrie 2023, 15:23:44 (ora Romaniei), s-a produs in Banat, Arad un cutremur slab cu magnitudinea…

- Cerul va avea innorari și local vor fi precipitații slabe in regiunile intracarpatice și pe arii restranse in restul teritoriului. Acestea vor fi predominant sub forma de ploaie in Banat și Crișana, mixte in Maramureș, Transilvania și Moldova, iar la munte va ninge. In celelalte zone vor fi mai ales…