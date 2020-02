Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Sambata, 22 februarie – pomenirea morților sau MOȘII de iarna. Originea și semnificația acestei zile Sambata, 22 februarie – pomenirea morților sau moșii de iarna. Originea și semnificația acestei zile Pomenirea sau cultul morților este una dintre cele mai vechi forme de religie. Anticii…

- In fiecare an, in ziua de sambata de dinaintea duminicii Infricosatoarei Judecati (Lasata secului de carne), crestinii ortodocsi din Romania isi pomenesc mortii. Mosii de iarna sau Sambata mortilor vor fi anul acesta la data de 22 februarie 2020. In aceasta zi, in Biserica se pomenesc persoanele care…

- Mosii de iarna deschid seria celor sapte sambete ale mortilor, ce se va incheia cu Sambata lui Lazar (ziua dinainte de Duminica Floriilor) si in care se fac parastase. Ce dam de pomana la Mosii de iarna La birerica ducem, spre a fi slujite de catre preoti, coliva, colac, sticla cu vin, pomelnicul in…

- Sfantul Haralambie este sarbatorit de catre Biserica Ortodoxa la data de 10 februarie a fiecarui an. Este cunoscut mai ales datorita faptului ca era aparator impotriva foametei. Este cel mai batran mucenic praznuit de catre creștini. Sfantul Haralambie a fost episcop la cetatea Magnezia situata in Asia…

- In fiecare an, la 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa celebreaza crestinarea lui Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. Momentul de botez al Mantuitorului are o semnificatie aparte in religie, pentru ca atunci, la apa Iordanului, s-a aratat Sfanta Treime: Tatal, Fiul si Sfantul Duh. Boboteaza mai…

- Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir al Bisericii creștine, este sarbatorit pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun. Se spune ca acesta ii ajuta pe bolnavi si pe cei care se judeca de multa vreme, iar, in aceasta zi, persoanele certate trebuie sa se impace, potrivit Mediafax.…

- Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste, in cea de-a treia zi de Craciun, pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim. Traditia spune ca, in aceasta zi, rugaciunile aduse in fata icoanei Sfantului fac…

- Pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, credincioșii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan, al carui nume inseamna ”cununa lui Dumnezeu”. Sfantul Ștefan era tanar, frumos, bun orator și un remarcabil psiholog, un om cu o personalitate puternica. A predicat invațaturile lui Iisus și a atras atenția…