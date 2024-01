Culoarea anului 2024 este verde intens Sau cel puțin așa ne place sa credem. Anul 2023 a fost un an dificil pentru planeta noastra, marcand creșterea alarmanta a temperaturilor globale și evenimente meteorologice extreme. Cu toate acestea, in primele zile ale anului 2024, exista motive de optimism care ne indeamna sa privim spre viitor cu un pic de speranța. De la progrese semnificative in domeniul energiei regenerabile la angajamentele internaționale de a renunța la combustibilii fosili, exista semne ca putem inversa trendul și, in ciuda cretinilor care masacreaza Amazonul sau platesc averi pe un SUV pe motorina, sa protejam mediul.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

