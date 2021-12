Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce mulți dintre noi iși vor petrece ultimele zile ale anului 2021 reflectand asupra evenimentelor, autoritatea globala a culorilor Pantone a fost deja ocupata sa priveasca inainte — sa decida culoarea care va caracteriza cel mai bine 2022. Very Peri combina liniștea constanta a albastrului cu…

- Romania a inregistrat in ultimele 24 de ore 1.279 de cazuri noi de COVID, dupa efectuarea a 42.676 de teste. Autoritațile au confirmat totodata și 100 decese noi, dintre care 14 anterioare. La ATI mai sunt internate in acest moment 807 persoane.Grupul de Comunicare Strategica a confirmat marți 100 de…

- Ultima luna a anului 2021 ne forteaza sa luam decizii importante. Cei mai multi nativi trebuie sa ia hotarari legate de bani, sa vanda, sa cumpere, sa comunice inteligent, pentru atingerea scopurilor. Cum sustinerea astrala vine si pe cale cromatica, astrologul Alexandra Coman dezvaluie care sunt…

- Nascuta in data de 22 aprilie 2001, la Targu Mures, Miss Universe Romania 2021, pe numele ei complet Carmina Elena Olimpia Cotfas, va purta rochii de seara rosii si aurii la competitia Miss Universe, care va avea loc la Eilat, in Israel, pe 12 decembrie, intrucat considera ca aceste culori reprezinta…

- Schimbarea culorii de par este o alegere foarte personala. Opțiunile sunt nelimitate și chiar daca ești fascinata de noul look al vedetelor sau chiar al prietenei tale, nu uita ca se poate ca la tine sa nu arate la fel de bine. Nuanța potrivita trebuie sa iți placa ție, in primul rand, dar apoi trebuie…

- Veniturile nete din dobanzi au crescut cu 8%, la un total de 363 milioane lei. “OTP Group anunta rezultatele financiare pentru primele noua luni ale acestui an. Conform raportului publicat la Budapesta, in care rezultatele bancii sunt prezentate consolidat, ajustate in conformitate cu standardele Grupului,…

- Un nou val al pandemiei de coronavirus a venit cu o noua tragedie in spitalele din Romania. Dupa incendiul de la Piatra Neamț, acum, tot pe secția de ATI s-a dat alarma dar la Constanța. Din pacate, suprasolicitarea aparatelor de pe secție, a dus in urma cu doua zile la decesul a șapte pacienți internați.…