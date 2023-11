Stiri pe aceeasi tema

- Doua milioane de euro vor primi judecatorii condamnați pentru corupție și apoi reangajați din dosarul „Retrocedarilor de paduri”, scrie Europa Libera. Procesul inceput dupa ce 43.000 de hectare de padure din județul Bacau au fost retrocedate ilegal printr-o hotarare judecatoreasca s-a incheiat pe motiv…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a dispus, luni, incetarea procesului penal impotriva inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri de la Romsilva, pe motiv ca faptele de care erau acuzati acestia s-au prescris, transmite Agerpres. In urma acestei decizii, condamnarile aplicate…

- In urma acestei decizii, condamnarile aplicate de Curtea de Apel Brasov in iulie 2021 au fost anulate.Astfel, au scapat de pedepse Ioan Adam (fost deputat, care primise la Curtea de Apel Brasov o condamnare de 2 ani inchisoare cu executare), Andrei Hrebenciuc (fiul lui Viorel Hrebenciuc) - 2 ani de…