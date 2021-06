Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a schimbat clasamentul oraselor de pe glob in care se traiește cel mai bine, metropolele europene fiind in cadere iar Australia, Japonia si Noua Zeelanda se afla in frunte datorita masurilor impuse impotriva Covid-19, arata un studiu recent. Potrivit topului anual realizat de The Economist, Auckland…

- Elevii care lipsesc la Evaluarea Naționala sau la Bacalaureat vor mai avea o sesiune la dispoziție, anunța ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Ministrul Cimpeanu a declarat vineri ca examenele nationale se vor sustine la datele planificate, cu prezenta fizica, oricare va fi situatia. El a precizat…

- Primul zbor din cadrul noii „bule a calatoriilor” dintre Australia și Noua Zeelanda a aterizat pe aeroportul din Auckland, permițand familiilor desparțite de pandemie sa se reuneasca, relateaza BBC. Alte avioane din Australia au aterizat pe principalele aeroporturi din țara vecina.

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Elevii claselor a intai, a patra, a cincea, a noua și a 12-ea din Capitala revin de luni in bancile școlii. Declarația a fost facuta de edilul-șef al Capitalei intr-un live pe Facebook, dupa ședința de astazi a Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinau.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a transmis un mesaj referitor la structura anului scolar pe pagina sa oficiala de Facebook. Elevii romani ar putea invata in trimestre, in loc de semestre, incepand de la toamna. In anul scolar 2021 2022, conform ordinului de ministru in vigoare, cursurile vor incepe…

- CHIȘINAU 29 mart - Spuntik. In timp ce spitalele sunt pline de pacienți, iar numarul infectarilor cu noul coronavirus crește de la o zi la alta, unii se pare ca au uitat de pandemie și restricții. Sambata, 29 martie, primarul orașului Telenești, Vadim Lelic, a organizat o petrecere intr-un restaurant…

- Primarul Sectorului 1 al orașului București, Clotilde Armand, ii ataca pe sindicaliștii care au declanșat greva de la metrou: „Șantajul Mafiei a ajuns și la metrou, astfel de gesturi de șantaj sunt de netolerat”, a spus edilul. Poziția primarului Sectorului 1 a aparut pe Facebook. „Șantajul…