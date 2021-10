CULISELE STATULUI PARALEL / Mafia lemnului, încrengături la la nivel înalt. Flutur, apropiat al austriecilor care taie lemne "Am inceput sa-mi pierd cunoștiința. unul din jurnaliști... au spart echipamentele toate, unul din jurnaliști ... + 02:17 de la pumni, a cazut unu intr-o rapa", a declarat Tiberiu Boșutar.20 de persoane cu topoare și rangi, așa cum declara activistul, au fost trimise sa „le dea o lecție” celor care iși faceau meseria. Unul dintre jurnaliști a relatat ca printre aceste persoane s-ar fi aflat chiar proprietarul padurii și inginerul silvic.„Dintr-odata am vazut 20 de oameni cu topoare și bate in mana, printre care se aflau proprietarul și inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde pana… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

