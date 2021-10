Culisele statului paralel | Ludovic Orban, anunț BOMBĂ despre posibila plecare din PNL: ”Sunt gata să creez o construcție politică” Orban a acuzat ca alegerile din partid au fost fraudate printr-un sistem bine pus la punct și ca noua ”gașca” de la conducere nu mai reprezinta PNL.Cand va ajunge la concluzia ca PNL este doar o ”carcasa”, fostul lider va parasi partidul.”Eu sunt un politician atipic. Nu mi-am construit cariera incercand sa ma pun bine cu Serviciile. Mi-am construit cariera prin munca, prin efort. In interiorul partidului oamenii țin la mine, au fost langa mine pentru ca și eu am fost alaturi de el.Cand sunt convins ca PNL-ul a devenit o carcasa care nu mai are legatura cu partidul istoric, sunt gata sa creez… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

