Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Puiu Popoviciu, Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Traian Basescu și Gigi Becali. Plus o miza colosala! O miza care atrage și alte personaje in joc.Povestea celei mai mari lovituri imobiliare din Romania incepe undeva pe la sfarșitul anilor 90. Atunci cand…

- Erori judiciare orchestrate de un judecator internat la Psihiatrie și cercetat pentru fapte penale. 224 de hectare de teren in nordul Capitalei au pus pe jar nume grele, instituții și mari companii. Puiu Popoviciu, Traian Basescu, Ioana Basescu, Ambasada SUA, IKEA, Mall Baneasa, Universitatea de Științe…

- Dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a declarat miercuri la Parlament ca studenții vor mai calatori gratis doar intre localitatea de domiciliu și localitatea unde studiaza, premierul Florin Cițu a spus la Palatul Victoria ca ceea ce a anunțat liderul PNL este doar „o varianta”. Citește și: Episod…

- La doua luni diferența Romania se confrunta cu o noua drama. Vineri dimineața un incendiu a izbucnit la Institutul „Matei Balș” din București. O tragedie trasa la indigo a avut loc in urma cu doua luni, la Piatra Neamț, cand secția ATI a Spitalului Județean a luat foc. In timp ce in urma cu doua luni,…

- Afaceri care i-au adus și probleme. In 2017, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv de magistrații Instanței Supreme la 7 ani de inchisoare cu executare in dosarul Ferma Baneasa. Procurorii spun ca, in perioada 2000-2004, o serie de intelegeri intre Puiu Popoviciu si Ioan Niculae Alecu, pe atunci…

- Afaceri care i-au adus și probleme. In 2017, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv de magistrații Instanței Supreme la 7 ani de inchisoare cu executare in dosarul Ferma Baneasa. Procurorii spun ca, in perioada 2000-2004, o serie de intelegeri intre Puiu Popoviciu si Ioan Niculae Alecu, pe atunci…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ascult uimit opiniile unor personaje care, dupa ce au avut șansa de-a face scurte vizite la Washington, au pretenția ca au și devenit mari specialiști in politica Statelor Unite. Nu ii numesc. I-ați vazut rand pe rand in aceste zile pe micile ecrane. Și ii ascult cum iși…

- Oficial, prima emisiune profesionista de televiziune din Romania a avut loc in noaptea de 31 decembrie 1956 1 ianuarie 1957, din primul sediu al Televiziunii, din Floreasca Bucuresti .In anul 1925 Laboratorul de Optica si Acustica al Universitatii din Bucuresti a reusit in premiera sa transmita pe distante…